Juventus, üst üste 9. kez şampiyon

İtalya’da şampiyon belli oldu. Ligin 36. haftasında lider Juventus, Sampdoria’yı konuk etti.
Öte yandan milli oyunu Merih Demiral, Serie A’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Teknik Direktör Sarri ise kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşayan bir başka isimdi.
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