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Juventus, üst üste 9. kez şampiyon

İTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 02:11 | Son Güncelleme

Serie A’nın 36. hafta maçında Juventus sahasında Sampdoria’yı 2-0 yendi. Bu sonuçla en yakın rakibi Inter’in 7 puan önüne geçen Maurizio Sarri’nin öğrencileri bitime 2 hata kala üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

Juventus, üst üste 9. kez şampiyon

İtalya’da şampiyon belli oldu. Ligin 36. haftasında lider Juventus, Sampdoria’yı konuk etti.

    1. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Bernardeschi’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, ligin bitimine iki hafta kala üst üste 9. zaferine imza atarken, toplamda da 36. şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan milli oyunu Merih Demiral, Serie A’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Teknik Direktör Sarri ise kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşayan bir başka isimdi.

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