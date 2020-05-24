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Juventus ve Napoli'den Ramazan Bayramı mesajı

İTALYA HABERLERİ  | 24.05.2020 08:18 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Juventus ve Napoli'den Ramazan Bayramı mesajı

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.

Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" mesajını paylaştı.

(AA)

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