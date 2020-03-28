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  4. Juventuslu futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

Juventuslu futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

İTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 23:09 | Son Güncelleme

İtalyan devi Juventus'ta futbolcular, maaşlarından kesinti yapılmasını kabul etti.

Juventuslu futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sorun yaşamamak için kritik bir yönteme başvurdu ve oyuncuların da olumlu geri dönüşü sonrasında derin bir nefes aldı.

Siyah - beyazlılar, futbolcular ve antrenörlerle maaş kesintisi konusunda anlaşıldığını duyurdu. Anlaşmanın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsadığı ve futbolcuların kalan 3 ayda maaşlarının büyük bölümünü almayacağı kaydedildi.

Juventus, yapılan bu anlaşma sonucunda 90 milyon euro civarında bir tasarruf elde edileceğini duyurdu.

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İtalya Seria A juventus 90 milyon euro

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