Juventuslu futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sorun yaşamamak için kritik bir yönteme başvurdu ve oyuncuların da olumlu geri dönüşü sonrasında derin bir nefes aldı.

Siyah - beyazlılar, futbolcular ve antrenörlerle maaş kesintisi konusunda anlaşıldığını duyurdu. Anlaşmanın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsadığı ve futbolcuların kalan 3 ayda maaşlarının büyük bölümünü almayacağı kaydedildi.

Juventus, yapılan bu anlaşma sonucunda 90 milyon euro civarında bir tasarruf elde edileceğini duyurdu.

