Juventuslu futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sorun yaşamamak için kritik bir yönteme başvurdu ve oyuncuların da olumlu geri dönüşü sonrasında derin bir nefes aldı.
Siyah - beyazlılar, futbolcular ve antrenörlerle maaş kesintisi konusunda anlaşıldığını duyurdu. Anlaşmanın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsadığı ve futbolcuların kalan 3 ayda maaşlarının büyük bölümünü almayacağı kaydedildi.
Juventus, yapılan bu anlaşma sonucunda 90 milyon euro civarında bir tasarruf elde edileceğini duyurdu.
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