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'Juventuslu oyuncular Atletico Madrid yenilgisi sonrası 60 kadınla parti yaptı' iddiası

İTALYA HABERLERİ  | 04.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Juventuslu oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino'da 60 kadınla bir parti düzenlediği iddiası İtalya'yı salladı.

'Juventuslu oyuncular Atletico Madrid yenilgisi sonrası 60 kadınla parti yaptı' iddiası

Corona dergisinde yer alan habere göre, Torino'da düzenlenen partiye Bernardeschi ve Pjanic dışındaki tüm takım oyuncularının yanı sıra İtalya'nın en gözde mankenlerinden oluşan 60 kişilik bir ekip de katıldı.

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Partiye dair en ilginç kanıtlardan birinin o gece tüm gözde modellerin hiç bir sebep yokken Torino'ya giderkenki görüntüleri Instagram hikayelerinde paylaşmaları ve Juveli futbolcuların akşamı aynı otelde geçirip, belirli bir süre sonra Instagram'dan hikaye paylaşımının eş zamanlı olarak durdurmaları olduğu kaydedildi.

Partide Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı ve onun varlığının doğrulandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
juventus atletico madrid

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yani biraz usturuplu sallansa inanabiliriz ama 60 ne ya la! Ya 10-15 deyin yada 3 takım 60 kadın deyin!.:)
takır takır futbol oynuyor adamlar hakediyorlar parti yi ????
Yakışır.
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