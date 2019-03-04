'Juventuslu oyuncular Atletico Madrid yenilgisi sonrası 60 kadınla parti yaptı' iddiası

Corona dergisinde yer alan habere göre, Torino'da düzenlenen partiye Bernardeschi ve Pjanic dışındaki tüm takım oyuncularının yanı sıra İtalya'nın en gözde mankenlerinden oluşan 60 kişilik bir ekip de katıldı.

Partiye dair en ilginç kanıtlardan birinin o gece tüm gözde modellerin hiç bir sebep yokken Torino'ya giderkenki görüntüleri Instagram hikayelerinde paylaşmaları ve Juveli futbolcuların akşamı aynı otelde geçirip, belirli bir süre sonra Instagram'dan hikaye paylaşımının eş zamanlı olarak durdurmaları olduğu kaydedildi.

Partide Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı ve onun varlığının doğrulandığı aktarıldı.

