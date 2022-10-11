Son dönemde çarpıcı söylemleriyle sık sık öne çıkan ABD’li rap şarkıcı Kanye West, sosyal medya platformları ile başı dertte.

Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in şimdi de sosyal medya hesaplarına erişimi engellendi.

West’in ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’un Yahudi halkı tarafından kontrol edildiğini öne sürdüğü bir gönderisi nedeniyle Instagram hesabı kısıtlandı.

"SİYAHİLER DE ASLINDA YAHUDİ’DİR"

Ardından West attığı tweet’te “Bu gece biraz uykum var ama uyandığımda Yahudiler için ölüm riskini 3’e çıkaracağım. İşin komik tarafı, ben aslında Yahudi karşıtı olamam çünkü siyahiler de aslında Yahudi’dir. Sizler benimle oyun oynadınız ve size karşı gelen herkesi karalamaya çalıştınız” ifadelerini kullandı. Ve rapçinin tweet’i kısa sürede silindi.



Bunun üzerine Twitter, rapçinin Yahudilere yönelik nefret söylemi nedeniyle bir süreliğine hesabının bloke olduğunu açıkladı.



HESAPLARI AÇILDI

West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor.

West’in kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.

