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Kaan Ayhan'dan transfer sorusuna cevap

10.11.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sassuolo'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile Galatasaray'la transferde geçen Kaan Ayhan, transfer sorusuna yanıt verdi.

Kaan Ayhan'dan transfer sorusuna cevap
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alan Kaan Ayhan, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında transfer konusuna da cevap verdi.

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giyen savunma oyuncusu, takımında oynayamadığı için mutsuz olduğunu belirtirken "Ben de evde oturduğumda oynayıp, oynamadığımı düşünüyorum. O takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu konuda mutsuzum. Bunu hocam da biliyor, kulüp de biliyor." şeklinde konuştu.

Ocak'ta transfer olup olmayacağı sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Bilmiyorum, pek bu konularla ilgili kendime vakit ayıramadım ama hayırlısı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan'ın adı transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kaan Ayhan
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