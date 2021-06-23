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Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Beşiktaş'ın gündeminde

23.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer atağına da başladı. Yabancı sayısının kademeli olarak düşürülecek olması nedeniyle Türk yıldızlara yönelen siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastırıyor.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Beşiktaş'ın gündeminde

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş'ta transfer harekatı da başlıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaşan Beşiktaş, TFF'nin yabancı sayısını kademeli şekilde düşürecek olmasından dolayı Türk yıldızlara yöneldi.

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EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastıran Beşiktaş, bu 2 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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SASSUOLO'YA TEKLİF SUNULACAK

Kaan Ayhan için Sassuolo'ya teklifte bulunmaya hazırlanan Beşiktaş, menajerler vasıtasıyla nabız yoklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle görüşecek olan Beşiktaş, Kaan Ayhan transferini bitirmek istiyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KENAN KARAMAN'DA SONA DOĞRU

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'ı gündemine alan Beşiktaş, bu futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklifte bulundu. Transfer görüşmesi için EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın bitmesini bekleyen Kenan Karaman, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekiple masaya oturacak. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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