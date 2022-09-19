Kaan Boşnak iddialardan sonra mahkemeye koştu! Yayın yasağı kararı

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Boşnak, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti. Ardından Başak Ceylan Boşnak, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Kaan Boşnak’ın avukatı, boşanma davasına gizlilik kararı ve yayın yasağı alınması için mahkemeye dilekçe sundu.

"MESLEKİ İTİBARI ZEDELENDİ"

Dilekçede, karşı tarafın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yaptığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna, müvekkilin ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelenerek hedef haline getirildiğine yer verildi.

Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığına ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi.



