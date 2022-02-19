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Kaan Sekban kimdir, aslen nereli? Kaan Sekban kaç yaşında? İşte kitapları...

19.02.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta komedyen Kaan Sekban da yer alıyor. Kaan Sekban'ın hayatı ve kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Kaan Sekban kimdir, aslen nereli? Kaan Sekban kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Kaan Sekban kimdir, aslen nereli? Kaan Sekban kaç yaşında? İşte kitapları...

Kaan Sekban bu hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer aldı. Sekban’ın biyografisi, memleketi ve yaşı gibi konular sorgulanmaya başlandı. Komedyen Kaan Sekban İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol almıştır. Peki Kaan Sekban kimdir?

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Komedyen Kaan Sekban, 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans mezunudur. 10 sene Garanti Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra yurtiçi ve yurt dışında oyunculuk ve müzikal atölyelerine katıldıktan sonra istifa ederek sahne performansları alanına yönelmiştir.

Türkiye’de İstanbulname müzikali ve İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol aldıktan sonra kendi evinden yayınladığı Kaan Sekban Saçmalar isimli ev yapımı canlı talk show’la tanınan Sekban, beyaz yakalı hayatı hicvettiği Yakam Beyaz Beynim Ayaz skeçleriyle plaza dünyasında büyük ilgi görmektedir.

Ayrıca Mayıs ayından itibaren pek çok sahnede tek kişilik gösterilerine devam ederken, Haziran ayında yayımlanan “Tebrikler Kovuldunuz” kitabı kısa sürede çok satanlara girmiştir ve otobiyografik mizahi içeriğine karşın da Platin dergisi tarafından yönetim, liderlik ve IK dalında yılın en iyi iş kitabı seçilmiştir.

KAAN SEKBAN'IN KİTAPLARI

Tebrikler Kovuldunuz! (2017)

KAAN SEKBAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Her Şey Aşktan (2016) - Kaan
Jet Sosyete (2018) - Kaan (15. bölüm)[9]

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