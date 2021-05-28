Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural'dan tehdit iması: "Bana zarar vermek için..."

Genç şarkıcı Kıvılcım Ural, bir erkeğin kendisine zarar vermek istediğini öne sürdü. Kendisi gibi şarkıcı Kaan Tangöze’nin eşi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"BANA ZARAR VERMEK İÇİN..."

"Sana iki çift sözüm var! Neye üzülüyorum biliyor musun? Dışarıdan bakınca seni adam sanıyorlar. Ben ona üzülüyorum. Arkadaşların yüzüne gülüyor ama arkandan konuşan çok. Aynaya bakınca sevildiğini sanıyorsun!

Bana zarar vermek için türlü türlü düşüncelerin var ama bu düşünceleri sürdürebileceğin bir yolun yok. Hala anlamadın mı? Bana kendimden başka kimse zarar veremez."

Kıvılcım Ural'ın bu açıklamayla kimi hedef aldığı merak konusu oldu.

