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Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural'dan tehdit iması: "Bana zarar vermek için..."

28.05.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Tangöze'nin şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Kıvılcım Ural, üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiğini öne sürdü.

Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural'dan tehdit iması: "Bana zarar vermek için..."

Genç şarkıcı Kıvılcım Ural, bir erkeğin kendisine zarar vermek istediğini öne sürdü. Kendisi gibi şarkıcı Kaan Tangöze’nin eşi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

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"BANA ZARAR VERMEK İÇİN..."

"Sana iki çift sözüm var! Neye üzülüyorum biliyor musun? Dışarıdan bakınca seni adam sanıyorlar. Ben ona üzülüyorum. Arkadaşların yüzüne gülüyor ama arkandan konuşan çok. Aynaya bakınca sevildiğini sanıyorsun!

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Bana zarar vermek için türlü türlü düşüncelerin var ama bu düşünceleri sürdürebileceğin bir yolun yok. Hala anlamadın mı? Bana kendimden başka kimse zarar veremez."

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Kıvılcım Ural'ın bu açıklamayla kimi hedef aldığı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Tangöze
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