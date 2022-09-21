Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtığı Burcu Denizer ile Kuruçeşme'deydi.

Bir mekandan çıkarken görüntülenen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. 41 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi, birlikte hızlıca otomobillerine binip oradan uzaklaştı.

AŞIKLARIN MOTOSİKLET TURU

Geçtiğimiz temmuz ayında da mütevazi motosikletleriyle Etiler'de turlarken objektiflere yansıyan çift, daha sonra Beşiktaş'ta bulunan bir benzin istasyonunun yolunu tutmuştu.



