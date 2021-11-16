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Kabaceviz Şelaleleri ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

16.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal: - "Kabaceviz Şelaleleri ve çevresi trekking yapanlara, fotoğraf sanatçılarına, kamp ve bisiklet meraklılarına yılın her mevsiminde hitap ediyor" - Kabaceviz Şelaleri'nde yürüyüş yapan Yıldıray Ortahisar: - "Biz her yıl düzenli olarak buraya 80 kişilik bir ekiple faaliyet düzenliyoruz. Herkes gün sonunda yorulmasına rağmen çok eğlendiklerini belirtiyor"

VEYSEL ALTUN - Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar tüm ihtişamıyla yaşanıyor.

Kayaların oluşturduğu tabandan akan sular, rengi yeşilden kızıla dönen ormanın içinden sonbaharın huzuruyla süzülürken, insanın kulağına doğanın kendine özgü şarkısını fısıldıyor.

Dökülen yaprakların ormanın zeminini kahverengiye boyadığı bölgede, tektonik oluşumlar nedeniyle kademe kademe küçük şelaleler ve minik göller yer alıyor.

Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için belli bir süre yürümek gerekiyor.

Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkanı sunan şelalelere doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve en derin noktası yaklaşık 60 metre olan Kabaceviz Şelaleri, drone ile görüntülendi.

- Kabaceviz Şelaleleri her mevsim güzel

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, Kabaceviz Şelaleleri'nin yalnız sonbahar aylarında değil yılın her mevsiminde doğal güzelliğini koruduğunu belirtti.

Sonbaharda şelalelerin doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunduğunu dile getiren İpekdal, "Kabaceviz Şelaleleri ve çevresi trekking (yürüyüş) yapanlara, fotoğraf sanatçılarına, kamp ve bisiklet meraklılarına yılın her mevsiminde hitap ediyor. Sonbahar aylarında ise renk cümbüşleriyle ayrı bir güzelliğe kavuşuyor." dedi.

Samsun'da doğal güzellikleri çok uzakta aramaya gerek olmadığını vurgulayan İpekdal, "Tekkeköy, Irmaksırtı, Saraçlı, Şeyhgüven, Ağcagüney güzergahından Abdal Deresi ve Çakmak Baraj Gölü'nün güzelliklerine de tek rotayla ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

- Güzel ama riskleri var

Kabaceviz Şelaleri'nde kendi grubu ile trekking yapan Yıldıray Ortahisar (22) ise genel olarak kendi aralarında ve üniversite öğrencilerine yürüyüş yaptırabilmek için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (OMÜDAK) ile Panda Doğa Sporları ve Spor Tırmanış Kulübü üyesi olan Ortahisar, doğada hem eğitimi hem de eğlenmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yıllardır Kabaceviz Şelaleleri'ne gezi düzenlediklerini ve bu kez daha küçük bir grupla geldiklerini bildiren Ortahisar, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımın da burayı beğeneceğini düşündüm. Sonbaharda gerçekten çok güzel bir atmosfere sahip olan bir yer. İrili ufaklı şelaleler var. Bazı geçişler çok güzel. Riskli ama eğlendiriyor. Biraz kaygan bir zemine sahip. Biz bunu bilerek geldik. Herkese tavsiye ederiz. Biz her yıl düzenli olarak buraya 80 kişilik bir ekiple faaliyet düzenliyoruz. Herkes gün sonunda yorulmasına rağmen çok eğlendiklerini belirtiyor. Şelalelerin olması insanları daha bir cezbediyor. Orman ve dere boyunun olması ve su sesi çok daha güzel kılıyor ortamı."

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