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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor

09.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin bazı duraklar arasında yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır " ifadeleri kullanıldı.

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Bağcılar tramvay

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