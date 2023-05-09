Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır " ifadeleri kullanıldı.
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