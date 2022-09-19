Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle Bağcılar-Soğanlı durakları arasında durdurulan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.



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