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Kabataş-Bağcılar tramvayında seferler durduruldu

19.09.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabataş-Bağcılar tramvayında seferler durduruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda kara yolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, "Sefer yapılamayan Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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trafik kazası İstanbul tramvay

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