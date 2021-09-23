Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, trafik kazasında yaralandı

Ordu'nun Kabataş ilçesi Kaymakamı Seda Ünlü, trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine giden Cemal Çataltaş idaresindeki 52 ABV 860 plakalı otomobil, Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi mevkisinde kontrol çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kaymakam Ünlü ile sürücü Çataltaş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



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