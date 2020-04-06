Kabızlığı ortadan kaldıran 3 bitki çayı

Halk arasında kabızlık olarak bilinen konstipsyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olmasına ve haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Kabızlık sonucu meydana gelen ağrı, sancı ve şişklinlik kişinin günlük hayatını son derece olumsuz etkiler.

Sağlıksız beslenme, bilinçsiz yapılan diyetler ve hareketsiz yaşam kabızlığa davetiye çıkarır. Bazı besinler ise kabızlığı tetikleyebilir;

Makarna

Pirinç lapası

Pilav

Fast food yiyecekler

Muz

Aşırı süt tüketimi

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Sizin de kabızlık sorunu ile başınız dertteyse ilk olarak yediklerinizi gözden geçirmelisiniz. Bol miktarda su içmeli, lifli sebze ve meyve tüketmeli, süt ürünlerinin tüketimini azaltmalı, bakliyat ve tahılları beslenme rutininize dahil etmelisiniz. Bunların yanı sıra kafein tüketiminde de aşırıya kaçmamalısınız. Tuvalet düzeni oluşturmalı, her gün aynı saatte tuvalette olmaya özen göstermelisiniz. Tüm bunların yanında bağırsak hareketlerinizi hızlandıracak doğal, bitki çayları da bulunuyor.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Isırgan otu çayı:

Bu bitki, kabızlık tedavisi için anti enflamatuvar özellik gösterir. Bağırsak hareketlerini artırarak sindirim sistemini harekete geçirir. Isırgan otu çayını hazırlamak için;