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Kabızlığı ortadan kaldıran 3 bitki çayı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve diyet alışkanlıkları, düzenli ve çeşitli ilaç kullanımı, sindirim sistemi hastalıkları kabızlığa neden olan faktörlerdir. Yaşam kalitesini olumsuz etlileyen kabızlık sorunu için ilk olarak beslenmenizi düzene sokmalısınız. Bunun yanı sıra bitkisel kaynaklardan da destek alabilirsiniz. İşte kabızlığa hızlı bir şekilde çözüm olabilen bitki çayları.

Kabızlığı ortadan kaldıran 3 bitki çayı

Halk arasında kabızlık olarak bilinen konstipsyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olmasına ve haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Kabızlık sonucu meydana gelen ağrı, sancı ve şişklinlik kişinin günlük hayatını son derece olumsuz etkiler.

Sağlıksız beslenme, bilinçsiz yapılan diyetler ve hareketsiz yaşam kabızlığa davetiye çıkarır. Bazı besinler ise kabızlığı tetikleyebilir;

Makarna
Pirinç lapası
Pilav
Fast food yiyecekler
Muz
Aşırı süt tüketimi

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Sizin de kabızlık sorunu ile başınız dertteyse ilk olarak yediklerinizi gözden geçirmelisiniz. Bol miktarda su içmeli, lifli sebze ve meyve tüketmeli, süt ürünlerinin tüketimini azaltmalı, bakliyat ve tahılları beslenme rutininize dahil etmelisiniz. Bunların yanı sıra kafein tüketiminde de aşırıya kaçmamalısınız. Tuvalet düzeni oluşturmalı, her gün aynı saatte tuvalette olmaya özen göstermelisiniz. Tüm bunların yanında bağırsak hareketlerinizi hızlandıracak doğal, bitki çayları da bulunuyor.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Isırgan otu çayı:
Bu bitki, kabızlık tedavisi için anti enflamatuvar özellik gösterir. Bağırsak hareketlerini artırarak sindirim sistemini harekete geçirir. Isırgan otu çayını hazırlamak için;

Bir su bardağı su
10 gram ısırgan otu

Suyu kaynatın ve ocaktan alın. Sıcak suyun içine ısırgan otunu ilave edin ve hafif ılıyana kadar içinde bekletin. Çayı süzdükten sonra aç karnına içebilirsiniz. Isırgan otu çayını haftada 2 kez tüketebilirsiniz.

Rezene çayı:
Rezene çayı da antienflamatuvar özelliklere sahiptir. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Malzemeler:
5 gram rezene tohumu
Bir su bardağı su

Rezene tohumlarını ezin.
Bir bardak suyu kaynatın.
Kaynamış suyu ocaktan alın. İçine rezene tohumlarını ilave edin.
Yaklaşık 10 dakika demleyin ve çayı süzün. Aç karnına içebilirsiniz. Rezene çayını haftada 2 kez tüketebilirsiniz.

Keten tohumu çayı:
Keten tohumu, bakteri florasını etkilemez ve atıklatın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Antienflamatuar ve laksatif maddeler içerir.

10 gram keten tohumu
Bir su bardağı su

Bir bardak suyu kaynatın ve ocaktan alın.
Suyun içine keten tohumlarını ekleyin. Çayı ılıyana kadar demlemeye bırakın. Ardından süzün.
Aç karnına keten tohumu çayını içebilirsiniz. Keten tohumu çayını haftada 3 kez içebilirsiniz.

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