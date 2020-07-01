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Kabotaj Bayramı pandeminin gölgesinde kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

1 Temmuz Kabotaj Bayramı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.

Kabotaj Bayramı pandeminin gölgesinde kutlandı

1 Temmuz Kabotaj Bayramı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı. Bu yılki törenler pandeminin etkisi nedeniyle sönük geçti.
Bandırma’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bandırma Limanı’nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra iki römorkör ile denize açılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç ve Çelebi Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, deniz şehitleri anısına "Deniz Şehitleri" yazan çelengi denize bıraktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kurallar nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki törenlerden daha sönük geçen kutlamalara Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da katıldı.

Kabotaj Bayramı pandeminin gölgesinde kutlandı

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