Kabus gibi günler yaşayan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer! Lampard'ın yerine transfer edilmişti...

Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray zirve yarışından haftalar öncesinde kopmuştu. Peş peşe hem Giresunspor'a hem Hatayspor'a hem Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyordu. Torrent'in öğrencileri iyi oynadıkları maçta peş peşe gelen hatalar sonrası mağlup oldu. Yönetim şimdi transferlerde gasa bastı. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular...

Fatih Terim'in 9 maçta 1 galibiyetle devrettiği süreci 3 maçta 3 mağlubiyetle devam ettiren Domenec Torrent, takımın düzeleceğini inanıyor. 14 günlük arada gelecek takviyelerle birlikte gerçekleşecek hazırlık sürecinden birçok konuyu iyileştireceğini düşünen İspanyol hoca, oyunculara güveniyor. Torrent'e çok büyük tepki olmasa da taraftar yönetime çok ciddi oranda tepki gösteriyor. Trabzonspor maçının sonunda da başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya davet edilirken, Galatasaraylı idareciler çıkış yolu arıyor.

GEDSON FERNANDES'İN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray, geçen sezon da Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ile bir buçuk yıllığına anlaştı. Son prosedürlerin ardından Portekizli futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ORTA SAHAYA ROSS BARKLEY SÜRPRİZİ!

Chelsea takımında forma giyen Ross Barkley, uzun süre İngiltere milli takımında da oynadı. Takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Barkley için Galatasaray temaslarını sürdürüyor. Roma forması giyen Diawara da adaylar arasında.

İŞTE TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim bir defansif orta saha takviyesi daha hedefinde. Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. Kaleci konusunu da Alanyaspor maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.

(DHA)

