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  4. Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

Kırıkkale’de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Av sırasında kullanılan 2 adet yivsiz av tüfeğinin takozsuzluktan dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi. Av koruma ve kontrol çalışmalarına ara verilmeden devam edileceği keydedildi.

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

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