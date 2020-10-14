YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaçak avlanılan 3 Sincap’a el konuldu

Kaçak avlanılan 3 Sincap’a el konuldu

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan 3 Sincap’a el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında bir araçta yaptıkları aramada bagaj kısmında kutu içerisinde 3 Sincap’ın olduğu tespit edildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan 3 Sincap’a el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında bir araçta yaptıkları aramada bagaj kısmında kutu içerisinde 3 Sincap’ın olduğu tespit edildi. Sincaplara el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Sincaplar, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken yetkililer, dikkatli çalışmalarından dolayı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

Van Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
11:57
İkindi
15:06
Akşam
17:37
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.