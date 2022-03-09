DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik denetimi yaparken saldırıya uğrayan 3 personel yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için kontrol çalışmalarını artıran enerji kayıpları kontrol birimince son bir haftada Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekleştirilen denetimlerde bazı çalışanlar saldırıya uğradı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün kırsal Damlacık ve Ceylan mahallelerinde kaçak elektrik kontrolü yapan ekipler, çalışmayı engellemek isteyen bazı kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Saldırıda 2 personel yaralandı, bazı araçlar hasar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde ise daha önce kaçak elektrik kullanmaktan dolayı hakkında yasal işlem yapılan kişi, Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışma yapan ekipleri görünce bazı yakınlarıyla şirket personeline saldırıda bulundu.

Saldırıda bir personel yaralandı.

Açıklamada, bir hafta önce de Şanlıurfa'nın merkez Eyyubiye ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde kaçak elektrik taraması yapan 2 şirket çalışanının darbedildiği hatırlatıldı.

