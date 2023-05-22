YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kaçak elektronik sigaralarla yakalandılar

Kaçak elektronik sigaralarla yakalandılar

22.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kaçakçılık yapan 13 şüpheli, 6 ayrı operasyonda yakayı ele verdi.

Kaçak elektronik sigaralarla yakalandılar

Yapılan aramada yüzlerce kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Denizli’de son 1 haftada kaçakçılara yönelik yapılan operasyonun sonucu açıklandı. Operasyonlarda, tütün kaçakçılığı yapan 1 şüpheliden 800 adet sarma sigara ele geçirildi. Devam eden operasyonlar çerçevesinde 5 farklı adrese yapılan baskında, toplamda 12 şüpheli daha yakalandı. Yapılan aramada; 310 adet elektronik sigara, 14 adet elektronik sigara aparatı, 12 adet ilaç ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli’de aranan 78 kişi tutuklandıDenizli’de aranan 78 kişi tutuklandı
Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandıMardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Diyarbakır’da müşterinin kuyumcusuna açtığı davada kuyumcu hapis ve para cezasına çarptırıldıDiyarbakır’da müşterinin kuyumcusuna açtığı davada kuyumcu hapis ve para cezasına çarptırıldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:42
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Merkez eczanesi
Pamukkale
Ömür eczanesi
Merkezefendi
Vatan eczanesi
Pamukkale
Ezgi eczanesi
Merkezefendi
Ceylan eczanesi
Pamukkale
Altinova eczanesi
Merkezefendi
Semih eczanesi
Merkezefendi
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.