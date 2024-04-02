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Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın

İHA İHA
02.04.2024 14:13
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, H.D., Ö.T. ve A.S. isimli şahısların Kastamonu’nun Araç ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan baskınla şahıslar suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada beton kırma makinesi, dalgıç pompa, merdivenler, su tahliye motoru, uzatma kablosu, kazma, kürek, eldiven, halat, manivela ve tornavida ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın

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