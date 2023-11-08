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Kaçak sigaraya dev operasyon: 8 sigara imalathanesi deşifre oldu

08.11.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda yüzbinlerce makaron, kilolarca tütün ele geçirilerek 8 sigara imalathanesi deşifre oldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığıyla mücadelede 2 ilçede operasyon düzenlendi. Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde 15 ikamet, 4 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 20 adreste yapılan aramalarda 43 bin 590 adet dolu makaron, 402 bin 700 adet Boş makaron, 846 adet sigara sarma kağıdı, 548 adet TAPDK bandrolü, 143 kilogram tütün, 13 adet sigara doldurma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda 8 sigara imalathanesi deşifre edilerek şüpheli 18 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı.

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