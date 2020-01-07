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  4. Kaçak su kullanılan apart binanın sahiplerine 1 milyon 600 bin lira ceza

Kaçak su kullanılan apart binanın sahiplerine 1 milyon 600 bin lira ceza

KIRIKKALE HABERLERİ  | 07.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kaçak su kullanılan apart binanın sahiplerine 1 milyon 600 bin lira ceza

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye, öğrencilere kiralanan apart binanın sahiplerine kaçak su kullandıkları gerekçesiyle para cezası kesti.

Yahşihan Belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde apart olarak kiralanan bir binada 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede, binadaki apartları 2009-2013 yılları arasında kiraya veren mülk sahibi Z.U'ya 600 bin lira ceza kesildi. Binayı 2013'te satın alıp, o tarihten beri öğrencilere kiraladığı anlaşılan H.K'ye de 1 milyon lira cezası verildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, göreve başladığı günden bu yana usulsüzlüğe karşı savaştıklarını belirterek, ilçede kaçak su kullanımına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Türkyılmaz, uygulanan para cezasının ödenmemesi durumunda hukuki süreç başlatılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Su kırıkkale Yahşihan

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