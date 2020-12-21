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Kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 5 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.12.2020 15:48 | Son Güncelleme

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahısları tespit eden eden KOM ekipleri, düzenlediği operasyonda onlarca kaçak ürün ve tütün ürünü ele geçirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent genelinde kaçakçılık yapan şahısları tek tek tespit etti.

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahısları tespit eden eden KOM ekipleri, düzenlediği operasyonda onlarca kaçak ürün ve tütün ürünü ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent genelinde kaçakçılık yapan şahısları tek tek tespit etti. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 5 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında 124 adet cinsel içerikli ürün, 34 adet kaçak parfüm, 28 adet TAPDK bandrolü, 4 adet kaçak cep telefonu ve 49 şişe sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki ifadelerinden ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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