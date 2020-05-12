YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kaçık kazı yapanlara suçüstü

Kaçık kazı yapanlara suçüstü

MUĞLA HABERLERİ  | 12.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapan dört kişi buldukları tarihi eserler ile birlikçe suçüstü yakalandı.Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sahil Ceylan Mahallesi Asar Tepe Mevkii hassas korunacak alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket edildi.

Kaçık kazı yapanlara suçüstü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapan dört kişi buldukları tarihi eserler ile birlikçe suçüstü yakalandı.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sahil Ceylan Mahallesi Asar Tepe Mevkii hassas korunacak alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket edildi. Olay yerinde O.Ö., A.P. ve M.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü, K.A. isimli şahıs ise kazı mahalline 400 metre mesafede araç içerisinde gözetleme yaparken yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemede, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 2 adet madeni para, madeni ok ucu, 7 adet tarihi obje, dedektör, 2 adet kazma, kürek ve 10 adet el ile su arama aparatı ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili olarak O.Ö., A.P., M.Y. ve K.A. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup adli işlemlere devam etmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Memur-Sen’den kan bağışına destek

Memur-Sen’den kan bağışına destek

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Muğla Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:53
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Günizi Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Muğla’da tarımsal faaliyetler devam ediyor

Muğla’da tarımsal faaliyetler devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.