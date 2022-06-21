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Kaçkar Dağları'nda başına taş düşen dağcıyı kurtarma çalışması başlatıldı

21.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşen dağcıyı kurtarma çalışması başlatıldı

RİZE (AA) - Rize Kaçkar Dağları'nda grupla yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları bölgesinde tırmanış yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü üyesi 9 dağcıdan birinin kafasına kaya parçası düştü.

Yaralanan dağcıyı belli bir noktaya kadar getiren arkadaşlarından bazıları, Avusor Yaylası'na inerek yardım istedi.

Bölgenin sisli olması nedeniyle olay yerine askeri helikopter hareket edemeyince AFAD, jandarma, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE personelinden oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi yola çıktı.

Ekiplerin, araçlarını bırakarak 3 bin rakımın üzerindeki bölgeye yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından ulaşması bekleniyor.

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