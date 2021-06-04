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  4. Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 1 yaşına girdi

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 1 yaşına girdi

04.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Sert: - "Evimize neşe getiren oğlumun birinci yaş gününü kutladık. Bir hayalimiz daha gerçek oldu"

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bir yıl önce dünyaya gelen bebeği Ömer Özkan ile mutlu bir hayat sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 10 yıl önce dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert, bebeği için doğum günü etkinliği düzenledi.

Balonlarla süslenen Mersin'in Anamur ilçesindeki evlerinde oğlunun doğum gününü kutlayan Sert, "Çok mutluyuz. Evimize neşe getiren oğlumun birinci yaş gününü kutladık. Bir hayalimiz daha gerçek oldu. Oğlumuzun dişi de çıktı. Ömer ve Özlenen Özkan hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Derya Sert, bebeğiyle evinde geçirdiği anların görüntülerini gazetecilerle paylaştı.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.

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