YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti

Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.03.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı. Konu ile ilgili konuşan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, işletme ve imalathanelerinde hijyen tedbiri aldıklarını söyledi. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanları salgından korumak için çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Altunbay, “Şubelerimizde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Normal şartlar altında belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz hijyen çalışmamızı, korona virüs salgını nedeni ile sıklaştırmaya başladık. Bu nedenle imalathane ve işletmelerimizde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, temiz ve güzel hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:36
Yatsı
19:51

İlginizi Çekebilir

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.