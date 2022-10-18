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Kadıköy Belediyesi işçileri, DİSK Genel-İş Sendikası'nı protesto etti

18.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçiler adına açıklama yapan Nebahat Arslan: - "23 Eylül'de imzalanan TİS'i işçiyle paylaşamayan, işçiye sahte evrakla grev kararı asma eyleminde halay çektiren, işçilerin ek protokol talebine sahip çıkmayan, yoksullaşmamıza neden olan sendika yönetimi önce bunun hesabını vermelidir"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi işçileri, taleplerini yerine getirmedikleri ve antidemokratik uygulamalar yaptıkları gerekçesiyle DİSK Genel-İş Sendikası'nı protesto etti.

Sendikanın, toplu iş sözleşmesini (TİS) işçiyle paylaşmadıkları, işçi temsilcilerini görevden aldıkları, disiplin kuruluna çağırdıkları, işçiye sahte evrakla grev kararı asma eyleminde halay çektirdikleri ve işçilerin ek protokol talebine sahip çıkmadıklarını iddia eden işçiler, "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Birleşen işçiler yenilmezler" sloganlarıyla belediye binasının bahçesinde toplandı.

Grup adına açıklama yapan işçi temsilcisi Nebahat Arslan, toplanmalarının sebebinin seçimle göreve gelmiş işçi temsilcilerinin 18 Şubat 2022'de "Whatsapp" mesajıyla görevden alınması ve yarın kendilerini savunmak üzere disiplin kuruluna çağrılmaları olduğunu söyledi.

Görev yapan 9 temsilci arkadaşlarının disipline sevk edildiğini dün öğrendiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Şube yönetimi ve Genel Merkez bu antidemokratik tavrında ısrarcı olmaya maalesef devam etmektedir. Biz, Kadıköy Belediyesi işçileri olarak temsilci ve öncü işçi arkadaşlarımızın mücadelesini destekliyor, yapılan antidemokratik uygulamayı kınıyoruz. 23 Eylül'de imzalanan TİS'i işçiyle paylaşamayan, işçiye sahte evrakla grev kararı asma eyleminde halay çektiren, işçilerin ek protokol talebine sahip çıkmayan, yoksullaşmamıza neden olan sendika yönetimi önce bunun hesabını vermelidir."

İşçi temsilcilerinin yarın saat 13.00'te DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'ye sözlü veya yazılı savunma vermeye çağrıldığını aktaran Arslan, "Burada kendini savunması gereken temsilcilerimiz olmadığından, hazırlanan ortak cevap metni disiplin kurulu ile paylaşılacak ve sendikanın kendini savunması istenecektir. İrademizi kimseye ezdirmeyeceğimizi herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İşçiler açıklamanın ardından dağıldı.

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