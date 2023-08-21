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Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı

21.08.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Belediyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi'ne üye bir grup işçi, maaşlarında iyileştirme taleplerinin karşılıksız bırakıldığı gerekçesiyle yarım gün iş bıraktı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler, ellerinde "ek protokol istiyoruz" ve "faturaları ödeyemiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü nedeniyle üreten geniş kesimlerin açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.

Ay, belediye işçilerinin de bu yoksullaşmadan payını aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Örgütlü işçilerin sendikayla kazandığı toplu iş sözleşmeleri gereği aldıkları 6 aylık zamlar hızla eriyor. Bu nedenle çoğu arkadaşımız fazla mesai ya da ek iş yaparak hayatından veriyor, ağır iş yükü altına girerek ailesini geçindirmeye çalışıyor. İki işte, üç işte çalışan, sürekli fazla mesai yapan arkadaşlarımız, dinlenmeden çalıştıkları için kazalar geçiriyor. Maaşlarda iyileştirme yapılması talebi ise tüm bu yakıcı sorunlar arasında bir süredir belediye yönetimi tarafından cevapsız bırakılmış durumda. Kadıköy'de belediye işçileri beslenemiyor, barınamıyor, geçinemiyor."

Basın açıklamasının ardından maaşlarında iyileştirme yapılmasını isteyen işçiler yarım gün iş bıraktı.

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Kadıköy eylem

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