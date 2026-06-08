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Kadıköy'de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz yaptığı en sansasyonel transfer olan Marco Asensio, sergilediği muazzam istatistiklerin ardından yeniden La Liga ekiplerinin radarına girdi. Yıldız oyuncu için Villarreal resmen harekete geçti.

Kadıköy'de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti
Burak Kavuncu
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon 11 gol ve 13 asistle devleşen Marco Asensio, İspanya'yı birbirine kattı! Villarreal, Espanyol ve Real Sociedad'ın transfer listesine giren yıldız oyuncu için Aziz Yıldırım resti çekti.

İSPANYOL DEVLERİ FENERBAHÇE’NİN YILDIZI İÇİN SIRAYA GİRDİ! AZİZ YILDIRIM KAPIYI KİLİTLEDİ

Kadıköy de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti 1

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve sergilediği göz kamaştırıcı futbolla taraftarlı tarafsız herkesin takdirini kazanan Marco Asensio, transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Sarı-lacivertli formayla adeta küllerinden doğan deneyimli hücumcu için ülkesi İspanya’dan peş peşe transfer teklifleri gelmeye başladı. Kulüpte yeni bir dönem başlatan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarını, takımın en değerli parçasını kadroda tutabilmek adına oldukça çetin bir süreç bekliyor.

VİLLARREAL ESKİ YILDIZINI GERİ İSTİYOR! OPERASYON BAŞLADI

Kadıköy de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti 2

Süper Lig’de geride bıraktığımız dönemde sakatlıklardan uzak, muazzam bir devamlılık yakalayan Asensio; çıktığı 25 resmi karşılaşmada 11 gol atıp, 13 de asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. İspanyol basınının önde gelen transfer mecralarından Fichajes’ın paylaştığı bilgilere göre; "Sarı Denizaltılar" lakaplı Villarreal, 30 yaşındaki tecrübeli yeteneği yeniden La Liga’ya döndürmek için harekete geçti.

SIRAYA GİRDİLER! ESPANYOL VE REAL SOCİEDAD DA PUSUYA YATTI

Kadıköy de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti 3

İspanyol yıldızın peşindeki tek kulüp Villarreal değil. Ülkenin köklü ekiplerinden Espanyol ve Avrupa kupaları mücadelesi veren Real Sociedad’ın da deneyimli oyuncunun durumunu çok yakından izlediği ve nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM TOK SATICI! "UCUZA YILDIZ YOK!"

Kadıköy de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti 4

Haberin satır aralarında, transfer savaşında Fenerbahçe’nin elinin son derece güçlü olduğuna vurgu yapıldı. Oyuncunun sözleşme güvencesine sahip olan sarı-lacivertli yönetimin, takımı şampiyonluk yarışında sırtlayan Asensio’yu düşük ya da sıradan bonservis bedelleriyle elden çıkarmaya kesinlikle niyeti yok. Başkan Aziz Yıldırım'ın, ancak kulübün kasasını dolduracak astronomik bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Marco Asensio Espanyol Real Sociedad Villarreal CF fenerbahçe
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