SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Kadıköy'de geceye damga vuran isyan! Agbadou: "Utanılacak bir durum"

Kadıköy’deki derbinin son saniyesinde çalınan tartışmalı penaltı kararı, Beşiktaş cephesinde büyük bir öfkeye yol açtı. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, maçın ardından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla hakem Yasin Kol’a ve verilen karara adeta ateş püskürdü.

Burak Kavuncu
Emmanuel Agbadou

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.

“UTANILACAK BİR DURUM”

Emmanuel Agbadou: “Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum."

LİGİN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELİ!

Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Yasin Kol penaltı Derbi Emmanuel Agbadou Fenerbahçe-Beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu gün türk futbolunun selası verilmiş tir. yarın cenazesi kaldırılacaktır. imam hacıosmanoglu_ve yasin kol ...........allah rahmet etsin.....
evet haksız olduğunuzu bile bile bu bjk taraftarını kandırmaya çalışmanız utanmanız gereken bir durum.
Niye siz haksızlık ve korumacılıkla 3 yıldır yarışta tutulmanızı içinize sindirebiliyorsunuz, adam ahlak dersi veriyor hepinize
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.