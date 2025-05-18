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Kadıköy'de görülmemiş tablo... Tribünler bomboş kaldı, taraftar maça gelmedi!

Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı maçta tribünler boş kaldı. Şampiyonluktan uzaklaşan takım protesto edildi. İşte detaylar...

Kadıköy'de görülmemiş tablo... Tribünler bomboş kaldı, taraftar maça gelmedi!
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana lig ve Avrupa kupalarında tüm maçları tıklım tıklım tribünlere oynarken, bugün tersi yaşandı. Ligde son 3 haftaya lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde giren Fenerbahçe’nin şampiyonluktan uzaklaşması, Eyüpspor maçına da yansıdı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

LMLMLM

Fenerbahçe taraftarından, ısınma bölümünden itibaren "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, maçın ilk düdüğüyle birlikte ise takımlarını ıslıkladılar. Ligde Galatasaray’ın, aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında 1 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olması da Saracoğlu’nda büyük etki oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle iç sahada alınan üst üste puan kayıpları sonrası tepkilerini dile getirmişti. Bugün de Eyüpspor maçında tribünlerin yarı yarıya boş kalması dikkat çekti.

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19:00 84'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kadıköy fenerbahçe
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