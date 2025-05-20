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Kadıköy'de görülmesinin sebebi şimdi anlaşıldı! Mourinho'nun yerine gelecek isim belli oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun beklentilerin çok altında bir performans sergilemesinin ardından takımdan gönderileceği konuşulurken sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Kadıköy'de görülmesinin sebebi şimdi anlaşıldı! Mourinho'nun yerine gelecek isim belli oldu
Berker İşleyen

Fenerbahçe, büyük umutlarla takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti ancak Sarı-Lacivertliler'in ne Avrupa'da ne de ligde bekleneni verememesi eleştirilere neden olmuştu.

Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan kulüpte, Portekizli teknik adamın geleceği belirsizliğini korurken Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde istikrar vurgusu yaparak Mourinho ile devam edeceklerini belirtmişti.

YENİ HOCA ARANIYOR

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Sabah gazetesine göre, tüm bu söylemlere rağmen Sarı-Lacivertliler Ali Koç eylül ayındaki seçime daha güçlü girmek için yeni bir teknik direktör arayışında.

1 NUMARA MONTELLA

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Haberde, Fenerbahçe’nin bir numaralı adayının A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü.

KADIKÖY'E GELMİŞTİ

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Montella’nın, Galatasaray’ın şampiyonluk maçına rağmen Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını tercih etmesi dikkat çekti. Öte yandan, son günlerde ortaya çıkan Zinedine Zidane iddialarının Fenerbahçe tarafından yalanlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör son dakika fenerbahçe montella mourinho
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