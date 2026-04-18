Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını derinden etkileyen ve nefesleri kesen mücadelede Fenerbahçe, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında 90+8. dakikada yediği dramatik golle sahadan 2-2'lik şok bir beraberlikle ayrıldı.

Bu ağır puan kaybı sonrası Kadıköy'de sinirler adeta keman yayı gibi gerilirken, soyunma odası koridorlarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşandı.

SON DÜDÜKLE BERABER DEPAR ATTI

Rizespor'un son saniyede gelen golünün ardından adeta yıkılan ve çılgına dönen Fenerbahçe'nin hırslı yıldızı Matteo Guendouzi, hakemin maçı bitiren son düdüğü çalmasıyla birlikte inanılmaz bir reaksiyon gösterdi.

Takım arkadaşlarının, rakip oyuncuların ve teknik heyetin şaşkın bakışları arasında sahada bir saniye bile durmayan yetenekli orta saha, soyunma odasına doğru adeta depar atarak koştu.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLEMEDEN GİTTİ!

Fransız yıldızın öfkesi soyunma odasında da dinmedi. Duş bile almadan hızla eşyalarını toplayan Guendouzi, çantasını sırtladığı gibi stadyumun çıkışına yöneldi.

Takım otobüsünün hareket saatini ve diğer takım arkadaşlarını kesinlikle beklemeyen Guendouzi, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu tek başına ve son derece sinirli bir şekilde terk etti.