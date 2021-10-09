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Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

09.10.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımın, Norveç ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi.

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Milli Takım'ın Norveç'le 1-1 berabere kalmasının ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nda istifa sesleri yükseldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Milli Takımımız, Norveç ile 1-1 berabere kaldı ve lider Hollanda'nın 4 puan gerisine düştü.

Maçın ardından Milli Takım 'ı desteklemeye gelen taraftarlar, Nihaz Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu hedef aldı. Taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Yönetim İstifa" tezahüratlarıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir'i eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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