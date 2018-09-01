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Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2018 22:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Kadıköy'de Kayserisporlu futbolcuların galibiyet sevinci sırasında gerginlik yaşandı. Kayserisporlu üç futbolcu sahada sevinç yaşamak isteyince Volkan Demirel ve Alper Potuk, futbolcuları iterek içeri götürdü.

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı. Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iterek ve tartışarak içeri götürdü. Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
kayserispor fenerbahçe volkan demirel alper potuk

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
çirkef takımın çirkef öğrencileri
vodafone arenada karşı türibüne koşarak gelip yumruk show yapan, kayarak hareket çeken sen değilmiydin. abartılı sevinçleri hep sen yaptın . hazmetmeyi öğren.
niye kadıköyde deplasman takımı galip gelince zorunuza gitti siz deplasmanda galip geldiğinizde nerdeyse fişekler yakacaksınz 2 tane kötü adamın zoruna gidecek bu adamlar hep kötü rolleri kaparlar hiç yakışmıyor bunlar bu adamlar hiçmi iyi rolde oynamazlar
Yav iyice soguttun kendini bizden volkan demirel bir mevzuyada nane olma aziz baskan gitti birde sen git su fenerbehceden senden de kurtulak.
OPERASYON VAR FENERE! HEMEN FENER HÜKMEN 3-0 GALİP İLAN EDİLMELİDİR ... HATTA GEÇEN SENEKİ TÜRKİYE KUPASI DA FENERE VERİLMELİDİR. HATTA ŞAMPİYONLAR LİGİNE TEKRARDAN GÖNDERİLMELİDİR FENER ...
iyi koydular size var sisitemide kurtaramadı
ben bişi diyeyim mi siz azizle aykut u özleyeceksiniz Ali koç hepinizin aklını çeldi parası varmış osu busu varmış bunlar boş işler futboldan anladığı yok gitmiş coconut u teknik direktör yapmış.
Pislik takımın pislik futbolcuları ne bekliyorsunuz ki?
klasik fener ..
hani bunlar saygı diyordu zaaaaaa
Yine mi yendiniz la bu sahasında şampiyonluk kupası kaldirdığimız çocuklarini :)))) keh keh keh
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