Kadıköy'de olay yaratan protesto! Tüm tribünler onu yuhaladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde oyundan alınan Youssef En-Nesyri'ye ıslıklı protestoda bulundu.

Kadıköy'de olay yaratan protesto! Tüm tribünler onu yuhaladı
Emre Şen
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisinde sahada bekleneni veremeyen Youssef En-Nesyri’ye tepki gösterdi. Faslı golcü oyundan çıkarken tribünlerden ıslık yükseldi.

EN-NESYRİ’YE KADIKÖY’DE TEPKİ

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar, Youssef En-Nesyri’ye tepki gösterdi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Faslı futbolcu, performansının ardından zaman zaman tribünlerin eleştirilerine hedef oldu.

64. DAKİKADA KENARA GELDİ

Karşılaşmanın 64. dakikasında teknik direktör Tedesco, En-Nesyri’yi oyundan alarak yerine Jhon Duran'ı sahaya sürdü. Bu değişiklik sırasında En-Nesyri’nin kenara gelişi tribünlerde farklı bir atmosfer yarattı. Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri sahayı terk ederken ıslıklayarak tepki gösterdi. Faslı golcü, tepkilere aldırmadan doğrudan yedek kulübesine yöneldi. O anlar derbinin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

