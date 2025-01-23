Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı... Son 32 şansını Danimarka'ya bıraktı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'u sahasında ağırladı. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yönettiği mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.

MIDTJYLLAND İLE KADER MAÇI

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Kanarya, maç fazlasıyla 20. sıraya yükseldi. Sarı - lacivertliler, gelecek hafta Son 32 için Danimarka'da Midtjylland ile kozlarını paylaşacak.

PERRI'Yİ GEÇEMEDİK

Karşılaşmada sarı - lacivertliler, Lucas Perri'nin koruduğu Lyon kalesine maç boyu 2 isabetli şut çekti. Kanarya buna rağmen 0.90 gol beklentisi (Xg) yakalarken, rakibi 0.69'luk şans buldu.

SAINT-MAXIMIN GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli formayla en son 20 Aralık'ta oynanan Eyüpspor karşılaşmasında sahaya çıkan Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma şansı bulamamıştı. Fransız futbolcu, Lyon karşısında 59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olarak sahalara geri döndü.

AMRABAT VE OSAYI SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel gördükleri sarı karttan kaynaklı gelecek hafta oynanacak olan Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecekler.