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Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı... Son 32 şansını Danimarka'ya bıraktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.01.2025 22:48
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. İki takımında karşılıklı pozisyonlardan yararlanamadığı maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. İşte detaylar...

Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı... Son 32 şansını Danimarka'ya bıraktı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'u sahasında ağırladı. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yönettiği mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.

MIDTJYLLAND İLE KADER MAÇI

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Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Kanarya, maç fazlasıyla 20. sıraya yükseldi. Sarı - lacivertliler, gelecek hafta Son 32 için Danimarka'da Midtjylland ile kozlarını paylaşacak.

PERRI'Yİ GEÇEMEDİK

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Karşılaşmada sarı - lacivertliler, Lucas Perri'nin koruduğu Lyon kalesine maç boyu 2 isabetli şut çekti. Kanarya buna rağmen 0.90 gol beklentisi (Xg) yakalarken, rakibi 0.69'luk şans buldu.

SAINT-MAXIMIN GERİ DÖNDÜ

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Sarı-lacivertli formayla en son 20 Aralık'ta oynanan Eyüpspor karşılaşmasında sahaya çıkan Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma şansı bulamamıştı. Fransız futbolcu, Lyon karşısında 59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olarak sahalara geri döndü.

AMRABAT VE OSAYI SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Müsabakaya ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel gördükleri sarı karttan kaynaklı gelecek hafta oynanacak olan Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecekler.

Günün Maçları

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Olympique Lyon Olympique Lyon

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe lyon
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