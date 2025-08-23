SPOR

Kadıköy'de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti. 4 golün atıldığı mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler puanını 7'ye yükseltti. Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Fenerbahçe mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederken, puanını 7'ye yükseltti. Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 1

Karşılaşmanında henüz 5. dakikasında Çağlar Söyüncü tarafından yapılan ortaya yükselen Skriniar topu filelerle buluşturdu.

MAÇA DENGE GELDİ

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 2

Kocaelispor beraberliği Bruno Petkovic'in frikiğiyle yakaladı. Kocaelisporlu futbolcu 22. dakikada topu kaleci İrfan Can'ın kapadığı köşeden ağlara yolladı.

FENERBAHÇE TEKRAR ÖNDE

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 3

51'nci dakikada Archie Brown, Jhon Duran'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarladı. Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 4

Dakikalar 66'yı gösterirken, Fenerbahçe Oğuz Aydın ile etkili geldi. Ortaladığı topta Talisca kafayı vurdu gol geldi. Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

GOL İPTAL EDİLDİ

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 5

Talisca, En Nesyri'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı topta yaptığı aşırtma vuruşunun direkten dönmesiyle boş kaleye kafa vuruşunu yaptı ve skoru buldu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası golden önce faul gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

NENE KULÜBEDE

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 6

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı.

Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.

ALVAREZ TRİBÜNDE

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 7

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Kadıköy de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 8

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez süre aldı.

Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa kupalarındaki Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmadı.

KOCAELİSPOR TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor'da taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Yeşil-siyahlılar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken takımlarına da maç öncesinde uzun süre tezahürat yapıp futbolcuları tribüne çağırdı.

