Kadıköy'de sürpriz yok! Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Fenerbahçe mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederken, puanını 7'ye yükseltti. Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanında henüz 5. dakikasında Çağlar Söyüncü tarafından yapılan ortaya yükselen Skriniar topu filelerle buluşturdu.

MAÇA DENGE GELDİ

Kocaelispor beraberliği Bruno Petkovic'in frikiğiyle yakaladı. Kocaelisporlu futbolcu 22. dakikada topu kaleci İrfan Can'ın kapadığı köşeden ağlara yolladı.

FENERBAHÇE TEKRAR ÖNDE

51'nci dakikada Archie Brown, Jhon Duran'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarladı. Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Dakikalar 66'yı gösterirken, Fenerbahçe Oğuz Aydın ile etkili geldi. Ortaladığı topta Talisca kafayı vurdu gol geldi. Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

GOL İPTAL EDİLDİ

Talisca, En Nesyri'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı topta yaptığı aşırtma vuruşunun direkten dönmesiyle boş kaleye kafa vuruşunu yaptı ve skoru buldu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası golden önce faul gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

NENE KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı.

Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.

ALVAREZ TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez süre aldı.

Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa kupalarındaki Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmadı.

KOCAELİSPOR TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor'da taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Yeşil-siyahlılar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken takımlarına da maç öncesinde uzun süre tezahürat yapıp futbolcuları tribüne çağırdı.