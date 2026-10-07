Kadıköy'ün gözü Madrid'de! Fenerbahçe için Arda Güler referans olacak

Milli maç arasının ardından cumartesi akşamı Çaykur Rizespor deplasmanına odaklanan Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Başkan Aziz Yıldırım yönetiminin ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi, Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz oldu.

FENERBAHÇE'NİN BİRİNCİ HEDEFİ: BRAHIM DIAZ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor'un konuğu olacak sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Futbol takımı şampiyonluğa odaklanırken yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği sol kanat takviyesi için Brahim Diaz'ı listenin en üstüne yazdı. Resmi temaslara ekim ayının sonlarına doğru başlanması planlanıyor. Sol kanat, sağ kanat ve 10 numarada görev yapabilen Brahim Diaz, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor.

MADRID'DE SÜRESİ SINIRLI

Yaz transfer döneminde kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirip Real Madrid'de forma mücadelesi vermeye karar veren yıldız için sezon umduğu gibi başlamadı. 27 yaşındaki futbolcu dört resmi maçta yalnızca 178 dakika sahada kalabildi ve 1 asist üretti.

Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanyol devinin ocakta satışa sıcak baktığı belirtilirken, İspanyol basınında oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için sözleşme uzatma seçeneğinin de masada olduğu yazıldı.

ARDA GÜLER'İN REFERANSI

Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Arda Güler'i de transferde devreye sokmayı planlıyor. Real Madrid'deki yakın arkadaşlarından biri olan Brahim Diaz'a, sarı-lacivertli kulüp hakkında olumlu referanslar vermesi bekleniyor. Galatasaray da geçen yaz oyuncu için girişimde bulunmuş, ancak ne Diaz'ı ne de Real Madrid'i ikna edebilmişti.

MİLAN DA DEVREDE

Diaz'ın 2020-23 yılları arasında üç sezon kiralık olarak forma giydiği AC Milan'ın da bu transferde istekli olduğu belirtiliyor. İtalyan basınına göre kırmızı-siyahlıların Real Madrid'deki ilk hedefi Brezilyalı genç yıldız Endrick. Milan'ın Endrick'in menajerlik şirketi Roc Nation Sports ile görüşmelere başladığı, bu transferi gerçekleştiremezse Brahim Diaz için teklif yapacağı iddia ediliyor.