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Kadıköy'de cami avlusunda Anneler Günü kahvaltısı

08.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de cami avlusunda Anneler Günü kahvaltısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de imamlık yapan Mitat Çelik, Anneler Günü dolayısıyla cami avlusunda verdiği kahvaltıda, yaklaşık 100 anneyi ağırladı.

Çelik, Hasanpaşa Mahallesi'nde imamlık yaptığı Ahmet Taci Büyükhanlı Camisi'nin bahçesinde anneler için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Çelik'in hazırladığı kahvaltılıklar, avluya kurulan masalarda annelere ikram edildi. Anneler Günü dolayısıyla pasta kesilen etkinlikte, katılanlara çiçek hediye edildi, ebediyete irtihal eden anneler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kahvaltıya katılan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, "Cennet annelerin ayağının altındadır." diyen bir dinden ve kültürden gelindiğini belirterek, başta şehitlerin anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı, vefat edenleri de rahmetle andı.

İmam Mitat Çelik, 20 yılı aşkın süredir imamlık görevini sürdürdüğünü dile getirerek, salgın nedeniyle 2 yıldır kahvaltı veremediklerini ancak ziyaret ettikleri annelere çiçek takdim ettiklerini söyledi.

Bu sene tedbirlerin kalkmasının ardından anneleri camiye davet ettiklerini anlatan Çelik, "Bizlerin, evlatlarının yüzü gülsün diye kendi evlatlarını yetim bırakmayı göze alan cümle şehit annelerimize, ebediyete irtihal etmiş başta Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in annesi Amine annemize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde annemize ve vefat eden devlet büyüklerimizin annelerine rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve hürmetlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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