YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de dairede çıkan yangın korkuttu

Kadıköy’de dairede çıkan yangın korkuttu

İHA İHA
21.02.2024 15:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de 4 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Kadıköy’de dairede çıkan yangın korkuttu

Yangında bir kişi mahsur kalırken, bir kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi, Musavvat Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın, 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evden dumanlar çıkmaya başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören dairede sakini balkona çıkarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy’de dairede çıkan yangın korkuttu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Odunpazarı şehidini unutmadıOdunpazarı şehidini unutmadı
Bursa'da okul servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıBursa'da okul servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Ordu’da evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandıOrdu’da evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Özge eczanesi
Buyukcekmece
Başak eczanesi
Basaksehir
Pamuk eczanesi
Kadikoy
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Sahil eczanesi
Kadikoy
Okyanus eczanesi
Eyup
Onur eczanesi
Pendik
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.