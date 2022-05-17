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Kadıköy'de değnekçi operasyonu düzenlendi

17.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de değnekçi operasyonu düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de değnekçilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi çevresinde değnekçilik yöntemi ile korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Caddeye gelen otomobillerin sürücülerinden park ücreti istediği sırada sivil polis aracına denk gelen ve aracın içindeki görevliden de para talep eden şüpheli Volkan K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Volkan K'nin aynı suçtan daha önce de gözaltına alındığı öğrenildi.

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