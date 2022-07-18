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Kadıköy'de devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı

18.07.2022 06:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir ağacın yola devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak'ta bulunan ve mahalle sakinlerinin daha önce tehlike arz ettiğini yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi. Devrilen ağacın çarptığı elektrik telleri koptu, Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesi trafiğe kapandı. Mahallede ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi.

AYEDAŞ ekiplerinin kopan tellerdeki elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Daha sonra cadde ve sokaktaki trafik normal seyrine döndü.

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