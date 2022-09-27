Kadıköy'de elektrik direğine çarpan otomobil devrildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Adagül Sokak'ta 34 FNT 202 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik direğine çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçtan yaralı çıkarılan H.B.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2,31 promil alkollü olduğu belirlenen ve sürücü olduğu iddialarını kabul etmeyen hafif yaralı D.M.Ş. polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından bir başka kişi ise sürücünün kendisi olduğunu öne sürerek kimlik bilgilerini polise verdi.

Çevre sakinleri aracın sokakta süratli ilerlediğini, kazanın ardından 2 kişiyi otomobilden çıkardıklarını söyledi.

Bu arada kazadan önce aracın sokaktaki seyri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

