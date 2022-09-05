Kadıköy'de evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de gündüz saatlerinde girdikleri evdeki çelik kasayı açarak 1 milyon liranın üzerinde değere sahip ziynet eşyasını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Suadiye Mahallesi Sakaryalı Sokak'ta ikamet eden V.B.B'nin iş için dışarıda olduğu saatlerde evine hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ev sahibi V.B.B'nin olay günü sabah 08.30'da konutundan çıktığı, akşam 18.30'da geri döndüğünde kapı kilidinin kırılmış olduğunu gördüğü bilgisi üzerine polis, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerce, 4 şüphelinin saat 10.20 sıralarında daireye girdikleri, 11.50 sıralarında ellerindeki çantalarla binadan çıktıkları tespit edildi.

Zanlıların evde bulunan iki kasayı açtıkları ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının yanı sıra 500 avro ve 60 bin lirayı çalarak kaçtıkları anlaşıldı.

Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu Archil A. (32) ile Moldova uyruklu İvan B. (32) ve Maxim D. (24) Fatih'te yakalandı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, görüntülerdeki diğer zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

